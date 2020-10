Bestätigen Georgina Fleur (30) und Kubilay Özdemir damit die Versöhnungsgerüchte? Vor wenigen Tagen sorgte das Reality-TV-Paar für heftige Schlagzeilen. Die Ex-Bachelor-Kandidatin und der Unternehmer hatten sich getrennt und machten sich gegenseitig in der Öffentlichkeit schwere Vorwürfe. Damit scheint nun aber endgültig Schluss zu sein. Georgina und Kubi feierten offenbar ein Liebes-Comeback – und besiegelten das jetzt mit einem ganz besonderen Liebesbeweis.

Georgina und Kubi sind gerade gemeinsam nach Köln gefahren, um dort die große Wiedersehensshow von Das Sommerhaus der Stars zu drehen. Doch bevor es mit den Dreharbeiten losgeht, machen sich die beiden in der Domstadt auf zur Hohenzollernbrücke, wie die Rothaarige in ihrer Instagram-Story zeigt. An dieser Brücke hängen verliebte Paare schon seit Jahren Schlösser auf – und genau das hatten auch Georgina und ihr Liebster vor. "Kubi und ich, wir nehmen jetzt hier ein Schloss und schließen unsere Liebe ab", erklärte sie, bevor das Liebesschloss im strömenden Regen seinen Platz an der Brücke fand.

Dass die Streitigkeiten der vergangenen Tage vergessen sind, bewiesen die beiden schon einige Stunden vorher im Zug auf dem Weg nach Köln. Aufnahmen von ihrer gemeinsamen Bahnfahrt versah Georgina im Netz immer wieder mit dem Hashtag #teamkubi.

