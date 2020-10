Hält Dominic West (51) etwa nicht viel von Treue in einer Ehe? Das lassen zumindest die jüngsten Ereignisse vermuten: Der Schauspieler turtelte mit seiner Kollegin Lily James (31) durch Rom – obwohl er seit zehn Jahren mit Catherine FitzGerald (49) verheiratet ist. Nach der vermeintlichen Affäre kehrte der "The Affair"-Star aber zu der 49-Jährigen zurück und betonte, dass sie immer noch zusammen seien. Findet es Dominic etwa total in Ordnung, sich ab und zu mal eine außereheliche Liebelei zu gönnen? Das deutete er zumindest vor einigen Jahren in einem Interview an!

"Ich finde, Frauen sollten in Bezug auf Affären viel nachsichtiger sein. Das denke ich wirklich", schilderte er 2016 gegenüber Evening Standard. "Es ist dumm, jemanden wegen eines Seitensprungs rauszuwerfen, oder? Jeder sollte bei Männern zwischen 40 und 50 ein Auge zudrücken. Lass es einfach vorübergehen", erklärte der TV-Star weiterhin. Der Journalist, der das Gespräch mit ihm geführt hatte, gab allerdings anschließend zu: Er hätte nicht einschätzen können, wie viel Ernsthaftigkeit hinter Dominics Worten gesteckt hatte.

Geht man nach den Paparazzi-Bildern, die von Lily und ihm aufgetaucht waren, scheint der 51-Jährige tatsächlich offen für ungezwungene Romanzen zu sein. Allerdings ist bis heute nicht bekannt, was genau zwischen den beiden Promis gelaufen ist. Neben den pikanten Fotos gab ein Augenzeuge an, dass die beiden im Flugzeug wie ein verliebtes Pärchen geknutscht hätte, wie er The Sun berichtete.

Getty Images Lily James bei der Premiere von "Mamma Mia! Here We Go Again"

GlosPics/ MEGA Dominic West und Catherine FitzGerald im Oktober 2020

Getty Images Lily James, Hollywood-Star

