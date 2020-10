Arnold Schwarzenegger (73) gibt ein Gesundheitsupdate im Netz. Aufgrund eines angeborenen Herzfehlers war der "Terminator"-Darsteller bereits in den Jahren 1997 und 2018 am offenen Herzen operiert worden: Ärzte hatten dem gebürtigen Österreicher damals künstliche Herzklappen eingesetzt. Rund zwei Jahre nach dem letzten chirurgischen Eingriff begab sich der einstige Bodybuilder jetzt erneut in die Hände der Mediziner: Arnold unterzog sich einer weiteren Herz-OP – und brachte seine Fans in den sozialen Medien auf den neuesten Stand.

"Dank dem Team der Cleveland Klinik habe ich eine neue Aortenklappe", meldete sich Arnold jetzt bei seinen Instagram-Fans zu Wort und erklärte genauer: "Diese passt jetzt zu meiner neuen Pulmonalklappe aus meiner letzten Operation." Zudem postete der 73-Jährige nicht nur ein Bild aus dem Krankenhausbett, sondern auch mehrere Schnappschüsse, auf denen er schon wieder auf den Beinen ist.

Arnold habe sich von der Operation bereits gut erholt: "Ich fühle mich fantastisch", betonte er und berichtete von seinen vergangenen Tagen: "Ich bin bereits durch die Straßen von Cleveland spaziert und habe die erstaunlichen Statuen genossen."

Instagram / schwarzenegger Arnold Schwarzenegger in der Cleveland Klinik im Oktober 2020

