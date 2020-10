Diese beiden sind noch verliebt wie am ersten Tag! Im Mai 2019 kamen erste Gerüchte auf, dass 50 Cent (45) eine neue Frau an seiner Seite haben könnte. Nur wenige Monate später machte er seine Beziehung sogar öffentlich: Der Rapper ist tatsächlich mit Fitness-Bloggerin Jamira Haines zusammen. Seitdem wurde es etwas ruhiger um das Paar – bis jetzt: 50 Cent und seine Partnerin präsentierten sich jetzt glücklich strahlend auf einem Event!

Am Mittwoch zeigte der 45-Jährige im Blitzlichtgewitter, mit wem er noch immer auf Wolke sieben schwebt: Bei der Veranstaltung des US-Luxusmagazins Haute Living flanierte das Pärchen glanzvoll über den roten Teppich und gab dabei eine ziemlich gute Figur ab. Während der "Just A Lil Bit"-Interpret in einem beigefarbenen Anzug neben seiner Freundin als Gentleman glänzte, setzte Jamira auf einen schwarzen Leder-Jumpsuit – und war damit der absolute Hingucker an der Seite des Rappers.

Anfang des Jahres hatte Curtis James Jackson, wie der Musiker mit bürgerlichem Namen heißt, allerdings für andere – eher negative – Schlagzeilen gesorgt. Trotz der vorherrschend kritischen Gesundheitslage war er in einem rappelvollen Klub in New York gegangen und hatte dort eine wilde Party gefeiert.

Getty Images Jamira Haines und 50 Cent im Oktober 2020

Getty Images 50 Cent mit seiner Freundin Jamira Haines im Februar

Getty Images 50 Cent, Rapper

