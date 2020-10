Teen Mom-Star Leah Messer (28) offenbart ein düsteres Geheimnis aus ihrer Vergangenheit! Vor zwei Jahren gestand die Mutter von drei Töchtern, dass sie ein jahrelanges Problem mit Drogen gehabt hatte. Mit der Geburt ihrer ersten Tochter hatte damals ihr Leidensweg begonnen: Eine missglückte Schmerzbehandlung und die Einnahme verschreibungspflichtiger Medikamente hatte Leah in die Abhängigkeit getrieben. Über ihre düsterste Zeit gab die 28-Jährige jetzt ein weiteres Detail preis: Leah hatte damals sogar zusammen mit ihrem Vater Heroin genommen!

Im Podcast "Knockin' Doorz Down" sprach die junge Frau über ihre Vergangenheit und machte ein erschütterndes Geständnis: Die Sucht nach immer mehr Drogen hatte den Reality-TV-Star damals dazu getrieben, dass er sich die Substanzen illegal auf der Straße besorgt hatte. Leahs Abhängigkeit war sogar so weit gegangen, dass sie eines Tages gemeinsam mit einem Familienmitglied Heroin konsumiert hatte. "Ich nahm zusammen mit meinem Vater Heroin", gestand sie. Ihren einstigen Konsum des Rauschmittels versuchte Leah so zu rechtfertigen: "Wenn du keine Schmerzmittel mehr findest, dann ist da Heroin. Es ist günstiger und leichter zu bekommen."

Als sich der TV-Star schließlich gegen die Drogen und für seine Kinder entschieden hatte, suchte er Unterstützung bei seiner Mutter und seinem Stiefvater. "Doch das funktionierte nicht", erklärte Leah. In ihrem Manager und den Produzenten von "Teen Mom 2" hatte Leah letztendlich die Unterstützung gefunden, die sie brauchte, um endlich clean zu werden.

Instagram / leahmesser Leah Messer im April 2020

Instagram / leahmesser "Teen Mom 2"-Sternchen Leah Messer mit ihren Töchtern

Getty Images "Teen Mom 2"-Star Leah Messer bei den CMT Music Awards 2017 in Nashville

