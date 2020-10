Oh, là là – Melanie Griffith (63) lässt die Hüllen fallen! Die US-amerikanische Schauspielerin hatte sich in der Vergangenheit bereits des Öfteren für den guten Zweck engagiert: Mit ihrem neuesten Post beteiligte sie sich am sogenannten Breast Cancer Awareness Month. Hierbei fotografieren sich Social-Media-Nutzer in pinkfarbener Kleidung, um auf das Thema Brustkrebs aufmerksam zu machen – und das tat die "Taschengeld"-Darstellerin auf eine besondere Art und Weise: Melanie posierte jetzt in pinkfarbener Unterwäsche im Internet!

Die 63-Jährige überraschte ihre Instagram-Follower jetzt mit zwei neuen Schnappschüssen aus dem heimischen Badezimmer: Auf den Fotos rekelt sich die Schauspielerin in einem pinkfarbenen BH und passendem Höschen auf dem Rand ihrer Badewanne. Zu diesem freizügigen Look kombiniert die Mutter von Dakota Johnson (31) stilsicher ein Paar Stilettos und einen Handtuchturban. "Und mal ganz nebenbei, die [Unterwäsche] ist supersexy und so bequem!", schwärmte Melanie.

Bei diesem Anblick konnten Melanies Fans gar nicht anders, als zu staunen: Sie pflasterten die Kommentarspalte ihres Idols nicht nur mit zahlreichen Herz-Emojis, sondern hinterließen der 63-Jährigen auch etliche Komplimente auf der Fotoplattform. "Du siehst umwerfend aus!", "Definitiv sexy" oder "Ich liebe es, dass du so anmutig alterst", schrieben ein paar begeisterte Social-Media-Nutzer.

Getty Images Melanie Griffith, US-amerikanische Schauspielerin

Instagram / melaniegriffith Melanie Griffith im Oktober 2020

Getty Images Melanie Griffith bei der Premiere von "How To Be Single" in New York City, 2016

