Dieser Eingriff hatte Lisha wohl doch nicht gefallen! Die Sommerhaus-Kandidatin geht seit Jahren offen mit ihren Beauty-OPs um. So hat sich die YouTuberin in der Vergangenheit bereits mehrmals die Brüste vergrößern und ihre Lippen aufspritzen lassen. Ein Beauty-Experte geht sogar davon aus, dass sie auch an Nase und Stirn nachhelfen ließ. Doch gerade die Arbeit an einem Körperteil hat die Berlinerin irgendwann bereut: Lisha verriet, dass sie sich die Lippen wieder verkleinern ließ!

In einem YouTube-Video aus dem Jahr 2017 erklärt Lisha ihre Beweggründe für diesen Schritt. Obwohl die großen Schlauchbootlippen ihrem damaligen Schönheitsideal entsprochen hätten, hätte sich die Blondine von ihrem Umfeld verurteilt gefühlt. "Irgendwann ist mir wirklich aufgefallen, dass die Blicke eher böse waren. Dann habe ich immer mehr zur Realität zurückgefunden und so viele Komplexe bekommen", gesteht Lisha in dem Clip. Die Influencerin hätte sich irgendwann nicht mehr vor die Haustür getraut. Deshalb hätte sie sich dann dazu entschieden, ihre Aufpolsterungen entfernen zu lassen – das kostete sie noch einmal 8.000 Euro!

Lisha nahm ihre Follower damals auch virtuell mit zur OP. In kurzen Check-Ups nach dem Eingriff sind ihre aufgeschwollenen, dunkelgefärbten Lippen zu sehen. Trotz der Schmerzen sei sie aber froh gewesen, die Operation hinter sich gebracht zu haben. Ihr Partner Lou war als Unterstützung zudem rund um die Uhr an ihrer Seite.

