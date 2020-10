Diese Worte gehen bei Gavin Rossdale (54) wohl runter wie Öl! Der US-Amerikaner ist stolzer Vater von drei Söhnen und einer Tochter: Gemeinsam mit Gwen Stefani (51) hat der Rocker Kingston (14), Zuma (12) und Apollo (6), aus einer früheren Beziehung stammt sein Mädchen, das Model Daisy Lowe (31). Zu seinen Sprösslingen hat der Bush-Frontman ein sehr gutes Verhältnis – das unterstreicht jetzt auch sein ältester Sohnemann: Kingston schwärmt total von seinem Vater!

In einer Instagram-Fragerunde fand der 14-Jährige im Sommer nur die besten Worte für seinen Dad: "Ich könnte mir keinen Besseren wünschen. Ich liebe ihn so sehr!", schrieb der Teenager. Über dieses Kompliment freute sich Gavin natürlich total: In seiner Story veröffentlichte er einen Screenshot der Aussage. Das Lob kommentierte er nur knapp mit: "Ich habe meine Arbeit getan!"

Mit seinen 14 Jahren sieht der Musiker-Nachwuchs seinem Vater inzwischen auch immer ähnlicher: Auf einem Selfie der beiden, das der 54-Jährige im Netz teilte, ist Kingston seinem Papa wie aus dem Gesicht geschnitten. Das fiel auch Gavins Fans auf: "Ihr seht aus wie Geschwister!", kommentierte ein User.

Getty Images Gavin Rossdale mit seinem Sohn Kingston 2015

Getty Images Gavin Rossdale in New York, Mai 2019

Instagram / gwenstefani Gwen Stefani und Gavin Rossdales Sohn Kingston

