Christine Elise McCarthy (55) lässt ihre Crew nicht im Stich! Jessica Alba (39) behauptete erst kürzlich, dass sie früher am Beverly Hills, 90210-Set den Hauptdarstellern nicht in die Augen blicken durfte. Das wollten die Serien-Stars Jennie Garth (48) und Tori Spelling (47) auf keinen Fall so stehen lassen – sie bestritten die Vorwürfe. Es müsse sich dabei um ein Missverständnis handeln. Jetzt meldet sich auch Cast-Mitglied Christine Elise zurück, um ihrem früheren Team den Rücken zu stärken.

In dem Beverly Hills Show Podcast kam die Schauspielerin, die 1991 bis 1994 in der US-Kult-Serie mitwirkte, auf das Gerücht zu sprechen und nahm Stellung zu den Anschuldigungen. "Ist sie wahnsinnig, verdammt noch mal? Das kann nicht sein", äußerte sich die sichtlich empörte 55-Jährige. Der Cast sei sehr nett gewesen – hätte jemand jemanden nicht gemocht, hätte man sich einfach in Ruhe gelassen. Zu Jessicas Behauptung sagte sie außerdem: "Ich werde es beim Namen nennen – es ist eine verdammte Lüge!"

Wenig später ruderte Christine Elise allerdings zurück: Auf Instagram veröffentlichte sie ein Statement zu der Angelegenheit und entschuldigte sich bei Jessica. Außerdem bereue sie es, die "Honey"-Darstellerin eine Lügnerin genannt zu haben – sicherlich handele es sich einfach nur um einen Irrtum.

Getty Images Tori Spelling und Jennie Garth im September 2017

ActionPress / Rex Features / Rex Features Der "Beverly Hills, 90210"-Cast

Getty Images Jessica Alba bei der Vanity Fair Oscar Party 2019

