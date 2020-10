Endlich zeigen sich Pietro Lombardi (28) und seine Laura wieder gemeinsam im Netz! In den vergangenen Tagen herrschte nämlich geradezu eine Pärchenbild-Flaute auf den Social-Media-Kanälen des DSDS-Siegers und seiner Partnerin. Deshalb vermuteten schnell auch erste Fans, dass es zwischen ihnen kriseln könnte – und die Spekulationen bestätigte Pie Ende Oktober sogar höchstpersönlich. Er betonte aber auch immer wieder, dass er weiterhin mit Laura in einer Beziehung ist. Jetzt scheinen sich die zwei ausgesprochen zu haben: In einem kurzen Clip halten sie wieder Händchen!

Nach Pietros Statement, dass er und Laura tatsächlich momentan eine schwierige Phase durchmachen, hielt sich die Blondine zunächst mit Aussagen über ihre Liebe zurück – sie likte jedoch diverse Fan-Kommentare, in denen Pie kritisiert wurde. Aber die Krisenzeiten sind nun offensichtlich vorbei: Laura postete einen kurzen Clip in ihrer Instagram-Story, in der ihre und die tätowierte Hand des 28-Jährigen zu sehen sind. Ob jetzt alles beim Alten ist und ihre Follower bald wieder Turtel-Pics zu sehen bekommen?

So einfach wollte der "Phänomenal"-Interpret die Liebe auch nicht im Sande verlaufen lassen, im Gegenteil, er gelobte im Netz, um seine Liebste zu kämpfen. Immerhin ist Laura die erste Frau seit der Trennung von seiner Ex Sarah (28), mit der er ganz offiziell zusammen ist: "Ich hab euch vor fünf Jahren gesagt: Wenn ich euch noch mal eine Frau vorstelle, dann ist es für mein Gefühl die Frau, mit der ich meine Zukunft verbringen möchte", stellte er klar. Das Kämpfen hat sich jetzt wohl ausgezahlt.

Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardi und seine Freundin Laura Maria

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi mit seiner Freundin Laura, Oktober 2020

ActionPress Pietro Lombardi, Sänger

