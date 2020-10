Kylie (23), bist du's? In einem neuen Video im Netz präsentiert Kylie Jenner wieder einmal ihre außergewöhnlichen Style-Künste. Zusammen mit ihrem Make-up-Künstler Ariel Tejada probiert die hübsche Kardashian-Schwester immer wieder neue Looks aus. Vor allem an Halloween präsentiert sie sich oft nicht nur in einem einzigen Outfit. Jetzt zeigte die Beauty ihren Abonnenten sogar ein altes Halloween-Throwback-Bild von ihrer geheimen Schwangerschaft!

In ihrem neuesten YouTube-Video bewertet die 23-Jährige ihre alten Halloween-Looks und zeigt dabei sogar ein Foto, auf dem sie mit dickem Babybauch zu sehen ist. Normalerweise gibt die Influencerin ihren Followern immer gerne intime Einblicke in ihr Privatleben. Aus ihrer Schwangerschaft mit Tochter Stormi Webster (2) vor drei Jahren machte der Social-Media-Star jedoch ein großes Geheimnis. Auf dem Bild, das Kylie jetzt präsentiert, trägt sie ein enges weißes Glitzerkleid und riesige Engelsflügel. Außerdem sind sogar ihre Haare weiß gefärbt, und auch ihr Make-up passt sich dem Look an.

Aktuell ist die Millionärin auch schon wieder total im Halloween-Fieber. Erst kürzlich veröffentlichte sie ein Video, in welchem sie zusammen mit ihrer Tochter fleißig Kekse für das Gruselfest Ende Oktober backt. Ob sich der Reality-Star auch schon ein Outfit für dieses Jahr überlegt hat?

YouTube / Kylie Jenner Kylie Jenner im Oktober 2017

YouTube / Kylie Jenner Kylie Jenner im Oktober 2017

MEGA Kylie Jenner im Oktober 2020

