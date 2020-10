Schreckliche Nachrichten aus Brunei. 2019 sorgte der Sultan Hassanal Bolkiah (74) international für Entsetzen. Der Staatschef stellte Homosexualität damals unter Strafe und führte dafür sogar die Todesstrafe durch Steinigung ein. Viele Hollywoodstars hatten das öffentlich angeprangert und zu einem Boykott des Sultanats aufgerufen. Jetzt hört man ganz andere traurige Neuigkeiten aus dem asiatischen Staat: Der Sohn des Sultans, Prinz Azim, ist im Alter von erst 38 Jahren verstorben.

Das bestätigte der Pressedienst von Brunei in einer Mitteilung: "Der Sohn von Sultan Hassanal Bolkiah ist am 24. Oktober gegen 10:08 Uhr gestorben." Was genau zu Azims Tod führte, ist noch nicht klar. Der Prinz soll allerdings schon länger an einer schweren Krankheit gelitten haben und sei schon seit einiger Zeit im Krankenhaus behandelt worden.

Hassanal Bolkiahs zweitältester Sohn nahm den vierten Platz in der Thronfolge ein. Azim soll Gerüchten zufolge selbst schwul gewesen sein. Promi-Blogger Perez Hilton (42) hatte den Prinzen von Brunei in einem Netzclip öffentlich geoutet, kurz nachdem der Sultan die Todesstrafe für Homosexuelle eingeführt hatte.

Anzeige

Getty Images Sultan Hassanal Bolkiah in Bandar Seri Begawan

Anzeige

Getty Images Prinz Azim in London, 2008

Anzeige

Getty Images Prinz Azim in London, 2004

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de