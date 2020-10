Stehen Josua Günther und Chiara Antonella jetzt doch wieder in stetigem Kontakt? Der Fitness-Freund hatte während der Dreharbeiten zu Love Island ein Auge auf Chiara Antonella geworfen – doch seine Gefühle blieben unerwidert. Chiara wiederum schwärmte für Melvin Pelzer (26), den sie nach der Show weiter kennenlernen wollte, seit Neuestem ist auch dieser Flirt schon wieder Geschichte. Zwischendurch gab Josua bekannt, keinen Kontakt mehr zu seinem Ex-Schwarm zu haben. Das hat sich nach Chiara und Melvins Schlussstrich offenbar geändert...

In einem Q&A in seiner Instagram-Story stellte sich Josua mal wieder den neugierigen Fragen seiner Fans. Und die sind offenbar noch immer nicht über das Kuppelshow-Geschehen hinweg. Als ein Follower nachhakte, was mit ihm und Chiara sei, antwortete der Influencer recht unerwartet: "Hatten vor Kurzem ein längeres Telefongespräch und haben uns ausgesprochen. Zwischen uns ist alles cool, aber mehr auch nicht." Verwunderlich ist diese Aussprache vor allem deshalb, weil er bereits vor einigen Wochen auf die gleiche Frage erklärte: "Das mit Chiara ist abgehakt."

Während Josua sich nach wie vor bedeckt hält, was sein Verhältnis zu Chiara anbelangt, hat die Blondine offenbar kein Problem damit, mit ihrer Community offen über das geführte Gespräch zu plaudern. "Wir hatten ja telefoniert und dann haben wir über irgendwas geredet. Ich weiß nicht mehr über was. Und dann habe ich gesagt: 'Das ist schon wieder voll das Geschmarri, was du hast!' Und wisst ihr, was er sagt? Er kennt das Wort Geschmarri nicht und dass ich schon wieder Wörter benutze, die kein Mensch kennt", gibt die Nürnbergerin die Anekdote lachend wieder. Bei dieser guten Laune dürfte ganz klar sein: Von Chiaras Seite aus fließt kein böses Blut zwischen ihr und Josua.

Instagram / josua_maria Josua Günther, Ex-"Love Island"-Kandidat

RTLZWEI Chiara und Josua bei "Love Island"

Instagram / chiiara_antonella Chiara Antonella, Ex-"Love Island"-Kandidatin

