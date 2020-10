Da hatte Reese Witherspoon (44) wohl ein bisschen Spaß mit moderner Technik. Die Schauspielerin bewies schon in der Vergangenheit, dass sie auf dem Laufenden bleibt, was neue Trends im Netz betrifft. In den vergangenen Monaten veröffentlichte die "Natürlich blond"-Darstellerin sogar einige TikTok-Tänze, die sie mit ihrem Sohn Deacon einstudiert hatte. Jetzt probierte die dreifache Mama noch etwas Neues aus: Sie wagte eine oder besser gesagt mehrere neue Haarfarben.

Allerdings war Reese dafür nicht beim Friseur, um sich ihre blonde Mähne färben zu lassen. Bei dem neuen Look der Oscar-Preisträgerin handelt es sich lediglich um einen Instagram-Filter. Von diesem schien sie jedoch sehr fasziniert zu sein und experimentierte gleich mit mehreren Farben. Unter anderem postete die US-Amerikanerin Fotos von sich mit einem orangefarbenen, blauen, pinken und weißen Schopf in ihren Insta-Stories. Besonders Letzterer gefiel der 44-Jährigen. "Irgendwie stehe ich drauf", gestand sie.

Reese ist allerdings nicht der einzige Promi, der Gefallen an dem Beauty-Filter fand. Vor dem Big Little Lies-Star testeten bereits Keegan Allen (31) oder Joe Jonas (31), wie sie mit pinken Haaren aussehen. Der Musiker färbte sich aber tatsächlich seinen Schopf, um auf den Breast Cancer Awareness Month aufmerksam zu machen, der jedes Jahr im Oktober stattfindet.

Getty Images Reese Witherspoon bei den SAG-Awards in L.A. im Januar 2020

Instagram / reesewitherspoon Reese Witherspoon im Oktober 2020

Instagram / reesewitherspoon Reese Witherspoon im Oktober 2020

