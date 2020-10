Obwohl Lisha und ihre Mutter längst keinen Kontakt mehr haben, geht der Das Sommerhaus der Stars-Hate, den ihre Tochter aktuell bekommt, nicht spurlos an ihr vorbei! Die YouTuberin und ihr Freund polarisieren derzeit in der Reality-Show wie kaum ein zweites Paar. Die aufbrausende und direkte Art der Influencerin stößt vielen Zuschauern übel auf und im Netz hagelt es für ihr Verhalten jede Menge böser Kritik. Auch wenn Lisha und ihre Mama sich nicht mehr verstehen – sie wünscht ihrer Tochter trotzdem nicht, dass sie so viel Gegenwind bekommt. Ganz im Gegenteil!

Gegenüber Promiflash gab Lishas Mama an, warum die Funkstille zwischen ihr und ihrer Tochter für sie kein Grund sei, während des aktuellen Shitstorms nicht mit ihrer Tochter mitzufühlen: "Ich muss ganz ehrlich sagen, dass mit der ganze Hate in der Seele leidtat. Ich habe dann meinen Ex-Mann, ihren Vater, angerufen und gefragt, ob es das ist, was sie wollten, dass Lisha so beleidigt wird. Er hat dann gesagt, dass sie da jetzt drüber stehen müssen und sie stark genug ist. Sie liebe ihr Leben. Ich empfinde aber keine Genugtuung um Gottes willen", stellte sie klar.

Dennoch missfällt Lishas Mutter so mancher Verhaltenszug von ihrer Tochter und deren Partner Lou im Sommerhaus: "Ich finde es gruselig, zu sehen, wie mein Kind – sie ist ja immer noch mein Kind und wird auch immer mein Kind sein – sich in der Öffentlichkeit so hinstellen und zeigen kann und so viel Hass nach außen verteilt", erzählte sie. Genau so, wie sich das Netzpaar im TV gebe, kenne sie die beiden auch. Aktionen wie das Basteln der Voodoo-Puppe habe sie als unangenehm empfunden. Aktiv verfolgt Lishas Mutter die Sendung nicht, sie habe nur immer wieder Ausschnitte von Lisha und Lou zu Gesicht bekommen.

Alle Infos und Folgen von "Das Sommerhaus der Stars" findet ihr bei TVNOW.

