Mit dieser Aussage trifft Lisha ihre Mutter mitten ins Herz. Seit mehreren Wochen kämpft die YouTuberin mit ihrem Partner Lou im Sommerhaus der Stars um den Titel "Promipaar des Jahres". Folge für Folge wird die Luft zwischen den berühmten Duos immer dicker. Wo sich zuvor Allianzen gebildet haben, tun sich nun immer größere Kluften auf. Insbesondere das Verhalten von Caro und Andreas Robens sorgte bei Lisha in der vergangenen Ausgabe für eine herbe Enttäuschung: Das Pumperpaar hatte ihnen den Nominierungsschutz entzogen, obwohl sie zunächst anderes versprochen hatten. Für die 34-Jährige ein schwerer Vertrauensmissbrauch, der sie an ihre Mama erinnerte!

"Ich kann nicht mal der Frau vertrauen, die mich geworfen hat, wem soll ich vertrauen? Alle Leute, denen man vertraut hat, auch im normalen Leben, haben genau das gemacht, was Caro gemacht hat. Egal ob Mutter, Schwester, alle", erklärte Lisha in der Sendung, nachdem die Bodybuilderin sie so sehr hängen gelassen hatte. Genau diese Aussage erschüttert nun die darin angesprochene Person – Lishas Mama. Mit Promiflash spricht sie jetzt über das abgebrochene Verhältnis zu ihrer Tochter und warum sie trotz allem so sehr an dem Spruch zu knabbern hat.

In der aktuellen Sommerhaus-Folge wird ziemlich deutlich, dass es um das Verhältnis zwischen Lisha und ihrer Mama offenbar nicht zum Besten steht. Gegenüber Promiflash erklärt diese nun, was genau die YouTuberin in der Vergangenheit so verletzt hat: "Ich habe meinen Mann verlassen nach 38 Jahren und Lisha hat mir das nie verziehen. Das, was ich denke, was bei ihr so tief sitzt, ist, ich bin gegangen und habe mich nicht von ihr verabschiedet. Mir wurde gar nicht die Chance gegeben, ihr zu erklären, warum ich eigentlich gehe", berichtete sie. Doch auch wegen Lou habe es zwischen den beiden früher immer wieder gekriselt. "Wir hatten davor schon immer mal wieder kleine Schwierigkeiten, weil ich ihn überhaupt nicht mag", erklärt ihre Mama. Das angeknackste Verhältnis zu ihrer großen Schwester Jasmin habe außerdem dazu geführt, dass sie inzwischen keinerlei Kontakt mehr hätten.

Doch trotz der Funkstille lassen sie die Aussagen ihrer Tochter nicht kalt – denn vor dem Bruch hätten die beiden das beste Mutter-Tochter-Verhältnis überhaupt gehabt: "Lisha war Mama-Kind. Wenn mir irgendjemand vor 20 Jahren gesagt hätte, du wirst mit Lisha keinen Kontakt mehr haben, weil sie einen Mann kennenlernt, hätte ich gesagt, im Leben nicht. Uns konnte nichts trennen. Bis zu dem Zeitpunkt, wo es schwierig wurde mit uns, war sie ein Engel", berichtet ihre Mutter. Sie habe in der Vergangenheit alles dafür getan, dass Lisha ein gutes Leben hat. Dass ihr eigenes Kind nun aber im Fernsehen von ihr als "Frau, die sie geworfen hat" spricht, habe sie dazu veranlasst, sich an die Öffentlichkeit zu wenden. "Ich habe dieses Kind abgöttisch geliebt. Und jetzt sagt sie, ich habe sie geworfen."

Lou und Lisha, YouTuber

Lisha und Lou, Sommerhaus-Kandidaten 2020

Lisha, deutsche YouTuberin

Lou und Lisha im Oktober 2020

