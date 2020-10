Ist Chris Broy der Sommerhaus-Sieger der Herzen? In der vergangenen Folge mussten sich die Zuschauer von Evanthia Benetatou (28) und ihrem Verlobten verabschieden. Zur Rauswahl hatten nur die beiden und YouTube-Duo Lisha und Lou gestanden. Doch am Ende mussten sich die einstige Bachelor-Kandidatin und ihr Liebster geschlagen geben. Das ließ selbst den sonst so ruhigen Chris nicht kalt. Zum Abschied vergoss er ein paar Tränchen. Ob er damit – wie auch schon Tobias Wegener (27) bei Promis unter Palmen – einen besonderen Platz in den Herzen der Fans gewonnen hat?

Keine Frage, selten hat eine Reality-Show eine derartige Diskussion über das Thema Mobbing ausgelöst wie die diesjährige Staffel von "Das Sommerhaus der Stars". Nah dran kam Anfang des Jahres die Sat.1-Sendung "Promis unter Palmen", in der sich einige VIP-Kandidaten wie Matthias Mangiapane (37) oder Bastian Yotta (43) gegen Luxuslady Claudia Obert (59) verschworen hatten. Während sich die meisten nach der Show einer Image-Aufbesserung unterzogen, ging einer als Zuschauerliebling aus dem Format hervor: Tobias Wegener. Der herzensgute Essener hatte in all dem Trubel nie Partei ergriffen und war – auch wegen seiner ehrlichen Tränen – beim Zuschauer super angekommen. Ob das nun auch Chris geschieht?

Eines muss man dem Partner von Eva lassen – egal, auf welcher Seite man steht: Obwohl seine Liebste sich immer wieder den heftigsten Gegenwinden und Beleidigungen stellen musste, verlor ihr Freund nie die Fassung. Er hielt seine bessere Hälfte sogar regelmäßig zurück und versuchte, jegliche Diskussionen mit Andrej Mangold (33) oder Lisha und Lou friedlich zu lösen – auch wenn Eva das nicht immer für gut befand. Seine Krokodilstränen bei seinem Abschied aus dem Sommerhaus zeigten einmal mehr, dass der Riese ein großes Herz hat. Und das rührt auch die Promiflash-Leser: "Chris ist einfach ein herzensguter Mensch", lobte beispielsweise eine Userin auf Instagram.

