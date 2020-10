Was für eine süße Liebeserklärung von Melina Hoch! Knapp einen Monat ist es jetzt her, dass die Kölnerin und ihr Tim als Sieger von Love Island gekürt wurden. Seit dem Finale der Kuppelshow ist die Beziehung der beiden Turteltauben nur noch stärker geworden. Die leidenschaftliche Cheerleaderin plauderte sogar bereits aus, dass sie in dem Male-Model ihre bessere Hälfte gefunden habe. Jetzt erzählt sie, was sie am meisten an ihrem Partner schätzt.

Während einer Q&A-Runde in ihren Instagram-Stories verriet Melina ihren Followern, was ihr besonders an Tim gefalle. Ihre Antwort bestand dabei aus zwei Teilen. Einerseits aus einem Zitat, das aussagt: Glück zu finden, heiße jemanden zu finden, der wisse, dass man nicht perfekt sei, aber einen so behandle, als wäre man es. Diese Weisheit eines unbekannten Autors ergänzte die 23-Jährige anschließend noch mit ihren eigenen Worten. Denn an dem Studenten liebe sie außerdem "seine Ehrlichkeit, seine Geduld, seine Art und so vieles mehr".

Zwischen Tim und Melina scheint es sogar schon so ernst zu sein, dass sie ihn für ein Wochenende in seiner Heimatstadt Stuttgart besuchte. "Die Tage bei Tim waren sehr schön und morgen kommt er auch zu mir nach Köln", teilt die brünette Schönheit mit.

Instagram / timkuehnel Melina Hoch und Tim Kühnel im Oktober 2020

Instagram / melina.hoch Melina Hoch in Stuttgart im Oktober 2020

Instagram / melina.hoch Melina Hoch und Tim Kühnel in Stuttgart im Oktober 2020

