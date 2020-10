Willi Herren (45) schießt gegen Michael Wendler (48)! Dass die beiden Schlagerstars nicht die besten Freunde sind, ist schon lange kein Geheimnis mehr. Doch Michaels vor wenigen Wochen erschienene Videobotschaft, in der er die aktuelle Gesundheitslage leugnete und die Bundesregierung kritisierte, bringt Willi in Rage: Er kann die Äußerungen und die Karriere-Wende des "Egal"-Interpreten absolut nicht nachvollziehen!

"Was für ein Vollschiss er da in dem Video erzählt! Hat der zu nah an der Mauer geschaukelt? Ich kann es nicht verstehen. Er wollte immer beliebt sein und geschätzt werden. Jetzt hat er das – und fährt es so vor die Wand", zeigt sich Willi im Bild-Interview fassungslos. Er glaube, dass Michael von dem Verschwörungstheoretiker Attila Hildmann (39) und seinen Kollegen komplett umgekrempelt worden sei: "Was für ein Spinner muss ihm das Gehirn so gewaschen haben?"

Auch wenn sich die ehemaligen Sommerhaus-Rivalen zuletzt nicht immer grün waren, sagt Willi auch: "Das Thema Wendler geht mir sehr nahe. Egal was zwischen uns war: Er tut mir jetzt echt leid. Was er mit Laura gerade auf die Beine gestellt hatte, war so toll. Und jetzt schmeißt er seine ganze Karriere weg.“

Doch auch bei Willi und seiner Frau Jasmin (41) sollen Verschwörungstheoretiker vor der Tür gestanden und versucht haben, sie von ihren Ansichten zu überzeugen. "Wir haben Kaffee getrunken, dann haben sie uns plötzlich Videos gezeigt und davon erzählt", erklärt der Temptation Island V.I.P.-Teilnehmer. Daraufhin habe er die beiden aus seiner Wohnung geworfen.

Willi Herren, Sänger

Michael Wendler, Musiker

Willi Herren, Reality-TV-Star

