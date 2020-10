Seine Kinder bedeuten ihm alles! Erst vor Kurzem berichtete Hugh Grant (60) von den Dreharbeiten zu seinem neuen Thriller "The Undoing". Gemeinsam mit Nicole Kidman (53) filmte der Brite die Miniserie in New York – weit weg von Ehefrau und Kindern. Vor allem seine Kleinen habe der Schauspieler in diesen fünf Monaten vermisst. Jetzt gab der 60-Jährige jedoch zu, dass ihm die Kindererziehung manchmal richtig schwer falle!

In einem Interview mit Radio Times erzählte der Bridget Jones-Star nun von einer seiner schwierigsten Aufgaben: "Ich versuche, ein junger Vater in dem Körper eines alten Mannes zu sein", gab der Kinoheld offen zu. Er sei ein ziemlich alberner Papa, weswegen seine Kids oft die Augen verdrehen würden. Diesen Erziehungsstil habe er von seiner eigenen Mutter übernommen, die es liebte, verrückte Späße zu machen. Insgesamt sei die Vaterschaft zugleich die "schlimmste und schönste Zeit" seines Lebens.

Mit zunehmendem Alter merke der "Tatsächlich... Liebe"-Darsteller aber, wie sehr er seinem Vater ähnele. "Irgendwann wirst du, ohne es zu merken, wie dein eigener Dad", stellte er in dem Gespräch fest. Drei seiner Sprösslinge gehen aus Hughs derzeitigen Ehe mit Anna Eberstein (37) hervor, während zwei seiner Kinder aus einer früheren Beziehung stammen.

Getty Images Hugh Grant, Schauspieler

Getty Images Hugh Grant auf dem Golfturnier "Alfred Dunhill Links Championship" in Schottland 2018

Getty Images Hugh Grant und Anna Eberstein im Januar 2019

