Diese Liebesgeschichte verzaubert die Stars! Vergangenen Dienstag machte Gwen Stefani (51) ihre Verlobung zu Countrysänger Blake Shelton (44) bekannt. Die beiden The Voice-Coaches gingen nun nach fünf Jahren Beziehung den nächsten Schritt. Mit einem süßen Post teilte die ehemalige No Doubt-Frontfrau die frohen Neuigkeiten mit ihren Fans. Vor allem ihre berühmten Kollegen sind ganz entzückt von der Liebes-News der beiden. Einige Promis verloren keine Zeit, um dem frisch verlobten Paar im Netz zu gratulieren.

"Fantastisch! Herzliche Glückwünsche an euch beide", schrieb Musiker John Legend (41) unter dem Instagram-Post der Blondine. Auch der One Republic-Frontmann Ryan Tedder (41) ist begeistert von den Neuigkeiten. "Wow, herzliche Glückwünsche", postete der Songwriter. Dua Lipa (25), die bereits im August dieses Jahres Blake Shelton in einem Interview versehentlich als Ehemann Gwens bezeichnete, meldete sich ebenfalls zu Wort. "Ich glaube, dieses Interview ist gut gealtert. Herzlichen Glückwunsch. Einfach die besten Neuigkeiten", schrieb die "Don't Start Now"-Interpretin erfreut.

Aber auch die "Issues"-Sängerin Julia Michaels (26), Late-Night-Show-Moderator Jimmy Fallon (46) und Schauspielerin Courteney Cox (56) sendeten den Verliebten Glückwünsche. Indessen zeigten Jamie Lynn Spears (29) und Kelly Clarkson (38) ihre Freude, indem sie dem Paar jede Menge Herz-Emojis schickten.

Getty Images John Legend im März 2020

Instagram / dualipa Dua Lipa im Dezember 2019

Instagram / gwenstefani Gewn Stefani und Blake Shelton

