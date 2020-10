Seit wenigen Wochen ist es offiziell: Unter uns-Star Patrick Müller (32) und seine Frau Joy (29) erwarten wieder Nachwuchs. Ende Januar sollen ihren beiden Kinder Lovis und Loki noch ein Geschwisterchen bekommen. Seit Joy ihre Comunity eingeweiht hat, gibt die werdende Mama auf Social Media regelmäßig Schwangerschafts-Updates. Nur eine Info wollen Joy und Patrick partout nicht herausrücken: Das Geschlecht ihres Kindes. Aber warum?

Während einer Fragerunde in der Instagram-Story der 29-Jährige wollten einige Fans herausbekommen, ob die Kölnerin einen Jungen oder ein Mädchen erwartet. Doch Joy blieb eisern – in erster Linie ihrem Mann zuliebe, wie sie klar stellte: "Er ist so ein Geheimniskrämer und will euch das nicht verraten. Mir wäre das egal. Von mir aus dürften es schon alle wissen." Wie lange der Serien-Darsteller noch darüber schweigen will, ließ er offen.

Und da ihre Follower noch nicht erfahren sollen, ob Joy eine Tochter oder einen Sohn erwartet, bleibt auch der Name des dritten Kindes vorerst ein Geheimnis. Im Promiflash-Interview deuteten Patrick und Joy aber an: Der

Name wird vermutlich nicht mit "L" anfangen.

