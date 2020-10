Gibt es etwa eine neue Person an Bella Thornes (23) Seite? Die Schauspielerin und Sängerin ist eigentlich glücklich mit Benjamin Mascolo (27) liiert. Im vergangenen Juli heizte das Pärchen sogar Verlobungsgerüchte an, als die US-Amerikanerin ein Bild von sich mit einem verdächtigen Diamantring postete. Doch nun sorgt ein Foto der Ex-Disney-Channel-Beauty im Netz für Trennungsspekulationen. Der Grund: Sie teilte ein Foto, wie sie eng umschlungen mit einer Frau turtelte!

Diese ist keine Geringere als Francesca Farago, die mit der Netflix-Datingshow Finger weg! berühmt wurde. Sie und Bella wurden in den vergangenen Wochen schon des Öfteren zusammen gesehen und jetzt veröffentlichte die "Midnight Sun"-Darstellerin auch selbst den ersten gemeinsamen Schnappschuss auf Instagram. Zu sehen ist das Duo in aufreizenden Dessous – dabei sitzt der Reality-TV-Star sogar auf dem Schoß der rothaarigen Schönheit und legt einen Arm um ihre Schulter.

Deutet dieses Foto nun an, dass die beiden ein engeres Verhältnis als nur ein rein platonisches haben? Das ist bislang unklar, da sich weder die 23-Jährige noch Francesca zu einer möglichen Beziehung äußerten. Dagegen spricht jedoch, dass Bellas Freund Ben das Foto der beiden kommentierte. "Du bist einfach der heißeste Mensch auf der Welt", schreibt der Musiker.

Anzeige

Instagram / bellathorne Bella Thorne im Oktober 2020

Anzeige

Instagram / bellathorne Bella Thorne und Alexa Yarnell im Oktober 2020

Anzeige

Instagram / bellathorne Ben Mascolo und Bella Thorne in Cabo im Juli 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de