Bella Thorne hatte einen triftigen Grund zum Feiern! Zugegebenermaßen lässt es die einstige Disney-Bekanntheit ohnehin oft und nur allzu gerne krachen – jetzt hatte die Skandalnudel aber sogar eine Ausrede für das eine oder andere ultraheiße Netz-Pic, denn: Am 8. Oktober hatte die Schauspielerin Geburtstag! Ihren Ehrentag genoss die Frau der Stunde, wie konnte es auch anders sein, in so wenig Kleidung wie möglich. So sexy läutete Bella ihr 22. Lebensjahr ein!

Diese Fotos auf Bellas Instagram-Account hätten nicht verführerischer sein können: Das Geburtstagskind sonnte sich in nichts als einem pinken Bikini mit Tiger-Muster– und freute sich wie verrückt: "Heute ist mein Geburtstag, B*tches", schrieb die Musikerin in der Bildunterschrift. Von der schlüpfrigen Fotoreihe waren aber nicht nur ihre Fans überaus angetan...

Unter den unzähligen Likes und Kommentatoren tummelten sich selbst Hollywood-Größen: Keine Geringere als "Mom"-Darstellerin Anna Faris (42) war von den Schnappschüssen hin und weg! "Ah, du sexy, wunderschönes Babe", war der Filmstar begeistert!

Instagram / bellathorne Bella Thorne, Sängerin

Anzeige

Instagram / bellathorne Bella Thorne an ihrem 22. Geburtstag

Anzeige

Getty Images Anna Faris, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de