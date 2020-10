Die Community ist immer noch ganz aus dem Häuschen! Erst einen Tag ist es her, dass die Ex-Germany's next Topmodel-Kandidatin Brenda (27) bestätigte, Mutter zu werden. Nachdem sie schließlich in einem Interview offen von der Schwangerschaft erzählte, versorgte sie auch ihre Community mit ersten Schnappschüssen von ihrem Babybauch. Zahlreiche Fans freuen sich nun mit der Influencerin – und auch prominente Follower und ehemalige GNTM-Kolleginnen ließen es sich nicht nehmen, zu gratulieren.

"Oh mein Gott, genau wie in meinen Träumen, alles Gute", schrieb zum Beispiel Bruna Rodrigues (27), die im Frühjahr ebenfalls Mama geworden ist. Auch Model-Freundin Anh hielt happy fest: "Herzlichen Glückwunsch, Babe. Du bist eine Powerfrau." Soraya Eckes (21), Fata Hasanović (25) Julia Steyns sowie viele weitere Laufsteg-Beautys schlossen sich der Glückwunsch-Flut auf Instagram an. Inci Elena Sencer (27) war nicht bei GNTM, doch auch sie widmete der werdenden Mama emotionale Worte: "Du trägst das größte und tollste Geschenk, was du jemals bekommen wirst, in deinem Bauch! Genieße die Zeit und freue dich auf das wohl größte Abenteuer."

Aufbauende Worte wie diese kann Brenda aktuell sicher gut gebrauchen. Denn sie ist mittlerweile Single und hat vor, ihr Baby allein groß zu ziehen.

Instagram / brendapaeta Brenda Paeta, Januar 2020

Instagram / brendapatea Brenda Patea in Paris

Instagram / brendapatea Brenda Patea und Alex Zverev

