Haben sich Brooklyn Beckham (21) und Nicola Peltz (25) etwa ein neues Eigenheim zugelegt? In den vergangenen Wochen beschäftigte den Sohn von David Beckham (45) und die Schauspielerin wohl vor allem eins – die Planung ihrer Traumhochzeit. Angesichts der aktuellen Gesundheitslage soll das Paar seine Trauung nun allerdings auf den Herbst nächsten Jahres verschoben haben. Doch immerhin scheint nun schon für eine neue Bleibe gesorgt zu sein: Brooklyn und Nicola sind offenbar umgezogen!

In ihrer Instagram-Story teilte Nicola einige Aufnahmen von ihrem Liebsten, auf denen er in der Mitte eines komplett leeren Raumes liegt. Könnte es sich dabei vielleicht um ein Zimmer in ihrem frisch erworbenen und noch nicht eingerichteten Haus handeln? Immerhin fehlen an den Wänden auch die Steckdosen und Lichtschalter. Bislang blicken nur Kabel aus den Mauern hervor.

Nähere Hinweise, wo genau sich das möglicherweise neue Zuhause der beiden befindet, gibt es derzeit nicht. Vor wenigen Monaten erzählte ein Insider jedoch The Sun, dass das Paar demnächst wohl in London wohnen könnte – immerhin sollen sogar Brooklyns Eltern David und Victoria (46) geplant haben, ihrem Sohn und seiner Verlobten ein Haus in der britischen Hauptstadt zu kaufen. Brooklyn ist dort auch aufgewachsen, Nicola in den USA.

Instagram / nicolaannepeltz Brooklyn Beckham im Oktober 2020

Instagram / nicolaannepeltz Brooklyn Beckham, Model

ActionPress Brooklyn Beckham und Nicola Peltz im Februar 2020 in Paris

