Lucy Hellenbrecht (21) fiebert aktuell einem großen Tag entgegen! Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin macht gegenüber ihren Fans kein Geheimnis aus ihrer Vergangenheit: Die hübsche Brünette war als Junge zur Welt gekommen und befindet sich seit einiger Zeit auf der Reise zu ihrem weiblichen Körper. Der Termin für den geschlechtsangleichenden Eingriff kommt immer näher – und das bekommt das Model jetzt zu spüren: Lucys Gefühle spielen wenige Tage vor der Operation verrückt...

"Es sind noch zwei Wochen bis zur großen OP und die Gefühle fahren Achterbahn", meldete sich Lucy auf Instagram zu Wort und erklärte ihre Gefühlslage: "Ich weiß nicht, ob es vielleicht auch daran liegt, dass ich meine Hormone im Zuge dessen absetzen musste, aber es gibt Tage, an denen geht es mir so mies – und am nächsten Morgen ist plötzlich der beste Tag aller Zeiten." Sie wisse, dass sich die Tage bis zu ihrem OP-Termin lange anfühlen würden, trotzdem gebe sie ihr Bestes, um mit der Situation klarzukommen.

Lucy machte zudem klar, dass ihr Leben trotz des bevorstehenden Eingriffs nicht stillstehe – und das bereite ihr zusätzliche Sorgen. "Es passieren täglich Dinge, die es mir schwer machen, mich auf das ganze Ereignis zu fokussieren und happy zu bleiben", schüttete die 21-Jährige ihr Herz aus und betonte: "Der Grund zur Freude ist nämlich eigentlich da."

Instagram / lucy.gntm2020.official Lucy, ehemalige "Germany's next Topmodel"-Kandidatin

Instagram / lucyhellenbrecht.official Lucy Hellenbrecht, Model

Instagram / lucyhellenbrecht.official Lucy Hellenbrecht, Ex-GNTM-Kandidatin

