Auf diesen Tag hat Lucy Hellenbrecht (21) schon lange hingefiebert. Die 21-Jährige ist vielen vor allem durch ihre Teilnahme bei Germany's next Topmodel bekannt und berührte dort viele Zuschauer mit ihrer Geschichte. Das Model kam nämlich als Junge zur Welt. Während der Show machte es kein Geheimnis daraus, dass es noch keine geschlechtsangleichende OP hatte, betonte aber, dass diese längst geplant sei. Und nun verriet Lucy endlich, wann sie auch physisch zur Frau wird.

In ihrer Instagram-Story erklärte die Blondine, dass sie ein entsprechendes Vorgespräch zum Eingriff schon vor zwei Jahren hatte und man ihr damals mitgeteilt habe, dass es im Dezember 2020 soweit sei. Doch zu Lucys großer Freude hat sich der Termin verschoben. "Vor zwei Wochen habe ich einen Anruf von der Klinik bekommen, dass jemand abgesprungen ist und ich quasi schon in den November vorrücken könnte", freute sie sich. Sie habe natürlich sofort zugesagt und sei nun ganz aus dem Häuschen: "Also hat es sich jetzt tatsächlich so ergeben, dass ich unfassbarerweise schon in verdammten zweieinhalb Wochen operiert werde."

Lucy weiß ganz genau, dass sie in den kommenden Wochen viel Zeit in der Klinik verbringen muss. Trotzdem kann sie es kaum erwarten, diesen Schritt endlich zu gehen: "Ich habe keine negativen Gefühle gegenüber der OP. Ich freue mich tierisch darauf. Ich habe auch keine Angst oder bin aufgeregt."

Lucy Hellenbrecht, Model

Lucy Hellenbrecht, ehemalige Kandidatin bei "Germany's next Topmodel"

Lucy Hellenbrecht im August 2020

