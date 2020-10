Dieser Schwangerschaftsbauch lässt sich eindeutig nicht mehr verstecken! Im August gaben Edith Stehfest und ihr Mann, der ehemalige GZSZ-Darsteller Eric Stehfest (31), bekannt, dass sie erneut Eltern werden. Ihr zweiter gemeinsamer Nachwuchs soll im Januar 2021 das Licht der Welt erblicken. Damit hat Edith noch ein paar Monate vor sich, bevor es so weit ist. Doch schon jetzt hat sich ihr Körper wahnsinnig verändert, wie die Beauty mit einer Collage verdeutlichte.

"Mein Körper – 2019 und 2020", kommentierte die Tattooliebhaberin eine Instagram-Collage von sich, die sie trainiert und in Topform letztes Jahr sowie aktuell in anderen Umständen zeigt. Mittlerweile hat das Kind im Bauch der werdenden Mutter eine beachtliche Größe erreicht und sie könnte darüber kaum glücklicher sein. "Ich bin immer wieder sprachlos, wenn ich meinen Bauch anschaue", gab Edith zu.

"Was für ein Wunder der Natur, dass so etwas möglich ist. Das kleine Baby macht sich schon ganz schön breit", erzählte die Beauty und verriet, dass ihr Kind ziemlich aktiv ist und und es liebt, in Richtung ihres Magens zu strampeln.

Wenzel, Georg Edith und Eric Stehfest im März 2020

Instagram / edithstehfest Edith Stehfest, Oktober 2020

Instagram / ericstehfest Edith Stehfest mit Babybauch

