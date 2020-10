Folgt schon bald der nächste Beziehungsschritt? Schon jetzt gelten sie als echtes Traumpaar: Yeliz Koc (26) und Jimi Blue Ochsenknecht (28) gaben erst Mitte August bekannt, dass sie ein Paar sind. Dann sollte alles ganz schnell gehen: Regelmäßig teilen die beiden seither niedliche Turtelfotos und sind gerade sogar dabei, in eine gemeinsame Wohnung zu ziehen. Doch wollen sie dort lange zu zweit bleiben? Yeliz plauderte nun aus dem Nähkästchen, wie es um die Familienplanung steht.

In ihrer Instagram-Story stellte sich die Brünette mal wieder in einem Q&A den Fragen ihrer Follower. Und die sind selbstverständlich nach wie vor sehr interessiert an ihrer Liaison mit dem Schauspieler. "Möchtest du mit deinem Freund mal ein Kind haben?", hakte ein Fan ganz ungeniert nach. Und die Antwort der Influencerin war daraufhin eindeutig: "Nicht nur eins." Hinter diese klare Aussage setzte sie noch einen lächelnden Smiley.

Ob Jimi das genauso sieht? Dass er es jedenfalls so richtig ernst mit der einstigen Bachelor-Kandidatin meint, verdeutlichte er bereits kürzlich bei einer Fragerunde in seiner Instagram-Story. Als ein Abonnent wissen wollte, was ihm seine Beziehung bedeute, machte er klar: "Alles! Ich werde immer hinter ihr stehen, egal, was kommt. Dass wir uns so ergänzen, hätte ich niemals gedacht."

Instagram / _yelizkoc_ Screenshot aus Yeliz Kocs Story

Instagram / jimbonader Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc

Instagram / jimbonader Jimi Blue Ochsenknecht im Oktober 2020

