Es ist offiziell: Marvin Schulz und Julia Gerhard sind tatsächlich ein Paar. Auf Nachfrage von Promiflash bestätigten die Krass Schule – Die jungen Lehrer-Stars kürzlich ihr Liebesglück. Von Anfang an stimmte die Chemie zwischen den beiden und sie verbrachten jede Menge Zeit miteinander. Kein Wunder, schließlich konnten sie sich auch kaum aus dem Weg gehen: Marvin und Julia wohnen im Grunde seit ihrem ersten Treffen schon zusammen.

Promiflash fragte die Seriendarsteller, ob sie inzwischen in gemeinsame vier Wände gezogen sind. "Quasi seit dem ersten Tag, an dem wir uns kennenlernten", verrieten die zwei daraufhin. Sie liefen sich erstmals in Köln über den Weg, waren neu in der Domstadt und wohnten zufälligerweise in derselben Unterkunft. "Später zogen wir tatsächlich Anfang März 2019 in eine gemeinsame Wohnung in der Kölner Innenstadt", plauderte das Pärchen weiter aus.

Zwar sind Marvin und Julia ständig zusammen im Netz zu sehen, ihre Liebe hielten sie trotzdem bis jetzt geheim. Wann genau Amors Pfeil ins Schwarze traf, scheinen die YouTuber gar nicht genau sagen zu können – es habe einfach irgendwann angefangen zu knistern und "man ist sich nähergekommen".

Instagram / rabaukentv_official Marvin Schulz und Julia Gerhard, Serienstars

Instagram / marvinjulienofficial___ Marvin Schulz und Julia Gerhard, Schauspieler

Instagram / rabaukentv_official Marvin Schulz und Julia Gerhard im September 2019

