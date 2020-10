Barbara Meier (34) spricht erstmals über die Eigenschaften ihres Nachwuchses! Im Juli brachte die ehemalige Germany's next Topmodel-Gewinnerin von 2007 ihre Tochter Marie-Therese zur Welt. Vor wenigen Tagen unternahm das Duo seine erste Reise in die bayrische Heimat des Models. Dort lernte das kleine Mädchen einen weiteren Teil der Familie kennen. Wieder zurück in Wien gab Barbara nun ein neues Update zur Entwicklung ihres Babys!

"Ich genieße das momentan tatsächlich sehr, der Kleinen zuzuschauen, wie sie langsam immer neugieriger wird", verriet Barbara ihrer Community in ihrer Instagram-Story. In ihrer Rolle als Mutter scheint die Beauty nicht nur voll aufzublühen, sondern kommt auch kaum noch aus dem Schwärmen über ihr Töchterchen heraus: "Sie ist einfach so ein super neugieriges Mädchen!" Diese Eigenschaft kann aber hin und wieder auch zum Nachteil werden – besonders wenn Marie Therese beim Stillen von anderen Dingen in ihrer Umgebung abgelenkt wird.

Doch Neu-Mama Barbara hat alles im Griff. "Wir sind mittlerweile ein so eingespieltes Team und es ist tatsächlich einfach so schön zu sehen, wie so ein kleines Menschlein langsam die Welt um sich herum erkundet", erklärt die 34-Jährige und möchte offenbar keine Sekunde ihres aktuellen Alltags missen.

