Erst vor wenigen Stunden überraschte Pietro Lombardi (28) seine Fans mit einer traurigen Neuigkeit: Der Sänger und seine Freundin Laura Maria gehen von nun an getrennte Wege. In seinem Statement betonte der ehemalige DSDS-Juror zwar, dass sich die beiden im Guten getrennt hätten – von Pärchenbildern will aber auch er nichts mehr wissen: Pietro löschte alle Momentaufnahmen mit Laura von seinem Social-Media-Kanal!

Ganz offensichtlich möchte er nicht an Altes erinnert werden! Genau wie seine Ex-Freundin räumte der 28-Jährige nun seine Instagram-Seite auf. Beim Überfliegen seines Accounts sind keine Paarschnappschüsse von den beiden einstigen Turteltauben mehr zu finden. Dieser Schritt dürfte dem Musiker nicht leicht gefallen sein. In den vergangenen Wochen hatte Pietro immer wieder betont, dass er der Öffentlichkeit nur jemanden vorstellt, mit dem er auch seine Zukunft teilen möchte.

Groll scheint Pie aber nicht gegen seine Ex-Part­ne­rin zu hegen. Im Gegenteil: Er nahm sie sogar in Schutz! "Hört auf, damit um die Ecke zu kommen, sie war fame-geil und wollte nur Follower, dies und das. Nein, das stimmt nicht. Das stimmt zu 100 Prozent nicht", erklärte er seinen Supportern und bat seine Fans auch, Laura weiter zu unterstützen und ihr Liebe zu schenken.

Anzeige

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi mit seiner Freundin Laura, Oktober 2020

Anzeige

Thomas Burg Pietro Lombardi, Sänger

Anzeige

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria und Pietro Lombardi, September 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de