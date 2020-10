Die Filmbranche trauert um einen seiner ganz großen Schauspieler! Sean Connery (90) feierte seinen Durchbruch als erster James Bond 1962 und galt seither als wahre Legende der Filmbranche. Gleich siebenmal verkörperte der Schotte die Rolle des berühmten Agenten. Anschließend folgten Blockbuster wie "Highlander", "Der Name der Rose" "Indiana Jones und der letzte Kreuzzug" oder zuletzt 2003 "Die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen". Erst im August dieses Jahres feierte Sean seinen 90. Geburtstag. Nun müssen Fans allerdings Abschied nehmen: Das Ausnahmetalent ist verstorben!

Wie BBC nun berichtete, gab die Familie des Weltstars die traurigen Neuigkeiten bekannt. Genaue Informationen zur Todesursache gibt es bisher nicht. Sean hinterlässt einen Sohn Jason Connery aus erster Ehe mit Diane Cilento sowie seine Ehefrau Micheline Roquebrune, mit der er zuletzt in Spanien gelebt hatte.

Sean wurde in seiner Karriere mehrfach mit den größten Preisen der Filmbranche ausgezeichnet: So wurden ihm ein Oscar, zwei Baftas und drei Golden Globes überreicht. Am 05. Juli 2000 wurde er zudem für seine Verdienste um Schottland von Queen Elizabeth II. (94) zum Knight Bachelor geschlagen.

Getty Images Sean Connery als James Bond, 1971

SIPA PRESS / ActionPress Sean Connery, Schauspieler

Clive Brunskill / Staff Sean Connery bei den US Open Tennis Champignonships

