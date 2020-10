Will Jochen Schropp (41) The Masked Singer noch einmal von der anderen Seite erleben? In der zweiten Show am vergangenen Dienstag musste nach der Biene nun auch der Hummer seine Identität preisgeben – und der Moderator kam zum Vorschein! Eine allzu große Überraschung war das jedoch nicht: Das Rateteam aus Sonja Zietlow (52) und Bülent Ceylan (44) hatte ihn bereits unter dem Krustentierkostüm vermutet. Apropos Rateteam: Könnte Jochen sich vorstellen, in der nächsten Staffel mal selbst am Pult zu sitzen? Schließlich sind auch Sonja und Bülent ehemalige Kandidaten...

Promiflash hat im Anschluss an seine Enthüllung mal bei dem 41-Jährigen nachgefragt! Da musste er auch nicht lange überlegen: "Natürlich hätte ich da Lust drauf!", betonte Jochen direkt. "Allein, um noch mal dieses Feeling im Studio zu haben und zu wissen, wie sich die ganzen Prominenten jetzt unter den Masken fühlen! Was da für eine Aufregung dabei ist: Krieg ich genug Luft? Sitzt meine Stimme? Verpasse ich den Einsatz nicht? Muss ich mich vielleicht auch noch mit den Tänzern irgendwie synchron bewegen?", gab er einen Einblick in seine Erfahrung als "The Masked Singer"-Hummer.

"Wenn man kein professioneller Sänger ist, dann ist das einfach eine ganz andere Art von Adrenalin", betonte Jochen und verriet weiter: "Ich werde ganz oft gefragt, ob ich noch Lampenfieber habe vor meinen Auftritten und ich sag eigentlich immer 'Nein'. Aber dieses Lampenfieber, was ich auf jeden Fall bei der ersten Show hatte, das hatte ich wirklich schon ewig nicht mehr!" Deswegen liebe er solche Herausforderungen, weil man sich da "einfach noch mal ganz anders spürt."

The Masked Singer, ProSieben Ruth Moschner, Sonja Zietlow und Bülent Ceylan in der zweiten Folge von "The Masked Singer"

ProSieben/Willi Weber Jochen Schropp bei "The Masked Singer"

Getty Images Moderator Jochen Schropp bei den Bambi Awards, 2019

