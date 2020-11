Nicht nur im Sommerhaus der Stars polarisieren Lisha und Lou mit ihrem Auftreten und ihren Sprüchen. Auch einige Zuschauer reagieren schockiert bis wütend auf die deftigen Ansagen der beiden Berliner in Konfliktsituationen. Doch das Influencer-Paar stellte schnell klar, dass ihnen all die negativen Kommentare, die sie jetzt kassieren, nichts ausmachen. Im Gegenteil – ihnen gehe es bestens, seitdem sie noch mehr in der Öffentlichkeit stehen. So bringt sie auch die Kritik mancher Zuschauer, die beiden würden "Gossen"-Sprache nutzen, nur noch zum Lachen!

In einem Q&A in ihrer Instagram-Story klären die YouTuber auf: "Seit der ersten Folge mussten wir uns täglich anhören oder in den Medien lesen, wir würden reden wie 'aus der Gosse'. Das sollte eine Beleidigung sein, ist für uns aber lustig." Lisha und Lou würden schließlich aus Berlin-Kreuzberg kommen – und nicht aus der Gosse. Und selbst wenn das so wäre, betonen die beiden, wäre das überhaupt nichts Schlimmes.

Doch auch im Sommerhaus hatte nicht jeder Verständnis für die eine oder andere Betitelung: Diana Herold (46), die ebenfalls in der Promi-WG wohnte, zeigte sich während ihrer gemeinsamen Zeit von Lishas Sprache schockiert: "Mir sind einfach zu krasse Kraftausdrücke um die Ohren geflogen." Denn in einem Streit beleidigte Lisha ihre Mitbewohnerin Evanthia Benetatou (28) als "Dreckstück" und "F*tze".

Anzeige

Instagram / lishaandlou_the_originals Lisha und Lou, YouTuber

Anzeige

Instagram / lishaandlou_the_originals Lisha und Lou, Teilnehmer vom "Sommerhaus der Stars" 2020

Anzeige

Instagram / dianaherold_official Diana Herold, 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de