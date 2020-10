Lisha und Lou macht der Hate der Sommerhaus der Stars-Zuschauer nicht fertig – im Gegenteil! Die beiden YouTuber sind die wohl polarisierendsten Kandidaten der diesjährigen Promi-WG auf Zeit. Streitpunkte im Haus beendet vor allem Lisha damit, dass sie sich nichts gefallen lässt und auch gern mal heftige Beleidigungen abfeuert. Daraufhin gab es bereits jede Menge Kritik im Netz, sei es von Hatern oder anderen Promis, die sie für ihr Verhalten im TV an den Pranger stellten. Fans des Paares machten sich deswegen schon Sorgen um ihre Idole – völlig umsonst, wie die 33-Jährige jetzt deutlich machte!

"Wir wollen wirklich klarstellen, dass es uns mega-gut geht. Es gibt nichts, weshalb man uns bemitleiden oder sich Sorgen machen muss", begann Lisha ihr langes Statement am Mittwochabend in ihrer Instagram-Story. Nicht trotz, sondern gerade wegen des momentan wütenden Shitstorms gehe es ihr und Lou so gut: "Kein deutscher Promi, nicht mal die A-Promis, haben momentan so viele Presseeinträge wie wir. Und da sind wir verdammt stolz drauf. Hört auf, uns zu bemitleiden, feiert uns dafür! Denn es ist unser Erfolg."

Den Erfolg macht die Berlinerin vor allem daran fest, dass es wichtig sei, Presse zu haben – egal ob positiv oder negativ. Zudem würden vermeintlich weniger erfolgreiche VIPs versuchen, Aufmerksamkeit auf sich zu lenken, indem sie Lisha und Lous Namen nennen. "Wir sind stolz auf alles, was wir erreicht haben und wir sind so, so, so unendlich stolz, dass die Leute uns brauchen, um überhaupt in die Presse zu kommen", ergänzte die Blondine. Bald sei das Sommerhaus jedoch vorbei und sie und Lou hätten, im Gegensatz zu ihren Konkurrenten, schon einige weitere Jobs an Land ziehen können: "Und was macht ihr dann? Dann gibt es nichts mehr, was sie tun können."

Instagram / lishaandlou_the_originals Lisha, deutsche YouTuberin

Instagram / lishaandlou_the_originals Lisha und Lou im September 2020

Instagram / lishaandlou_the_originals Die "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten Lisha und Lou

