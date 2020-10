Bei Das Sommerhaus der Stars fliegen erneut die Fetzen – dass sich die Fronten in dem Landhaus in Bocholt immer mehr verhärten, ist seit einigen Folgen zu beobachten. Und auch in der zehnten Episode geraten die Kandidaten immer wieder aneinander. In der Nominierungsrunde, bei der sich die Teilnehmer zwischen Lisha und Lou und Evanthia Benetatou (28) und deren Verlobtem Chris entscheiden müssen, sieht das auch nicht anders aus: Diana (46) macht einmal mehr klar, dass sie hinter dem einstigen Bachelor-Girl steht – und gerät deshalb mit Lisha aneinander!

Diana entscheidet sich dafür, Lisha und Lou für den Show-Exit zu nominieren, da sie Eva und Chris mag und diese "auch niemals ihre Kinderstube vergessen haben." Diese Spitze überhört die YouTuberin nicht: "Wer hat denn seine Kinderstube vergessen?", schießt Lisha gegen die Schauspielerin. "Mir sind einfach zu krasse Kraftausdrücke um die Ohren geflogen", erklärt die 46-Jährige daraufhin – das geht dem Webstar zu weit: "Du kennst meine Kinderstube nicht und du weißt nicht, wie ich großgeworden bin, deswegen hast du nicht über meine Kinderstube zu urteilen. Trage du erst mal meine Schuhe", wettert die YouTuberin gegen ihre Mitstreiterin.

Damit ist der Schlagabtausch aber längst nicht vorbei, denn auch Dianas Freund Michael Tomaschautzki mischt sich ein. "Ihr wollt nicht akzeptieren, dass eure 'Love, Peace and Harmony'-Welt nicht existiert. Du hast ein schwerwiegendes Problem und ich hoffe, du lässt dir helfen", schießt die Berlinerin dann auch gegen ihn. "Ja Lisha, genau – du hast ja immer Recht", entgegnet Diana sarkastisch.

Alle Infos und Folgen von "Das Sommerhaus der Stars" findet ihr bei TVNOW.

Die "Sommerhaus der Stars"-Paare 2020

Diana Herold im "Sommerhaus der Stars" 2020, Folge sieben

Caro Rubens und Lisha im "Sommerhaus der Stars"

