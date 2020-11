Paola Maria (27) lässt sich den Halloween-Spaß nicht nehmen! Die YouTuberin erwartet im Moment ihr zweites Kind – und lange wird es wohl nicht mehr dauern, bis sie ihr Baby in den Armen halten kann: Sie befindet sich nämlich in den allerletzten Zügen ihrer Schwangerschaft. Der Geburtstermin wurde für den 02. November ausgerechnet. Doch bevor es so weit ist, vertreibt sich die Familie noch mal so unterhaltsam wie möglich die Zeit: Paola, Mann Sascha Koslowski (33) und Sohnemann Leonardo (1) verkleideten sich lustig zum Gruselfest!

Was für ein wahrlich zauberhafter Anblick! Auf Instagram teilte die Brünette nun ein zuckersüßes Familienfoto. In den heimischen vier Wänden schmiss sich das Trio in Zaubererkostüme, die verdächtig an Harry Potters Hogwarts-Look erinnern. Mit rot-schwarzem Umhang, einer passenden Gryffindor-Krawatte, einer runden Brille und einem Zauberstab schnitten sie witzige Grimassen. "Fröhliches Halloween", schrieb Paola dazu.

In ihrer Story gab es von ihr dann auch noch ein – vermutlich letztes – Halloween-Babybauch-Update. Die Netz-Bekanntheit setzte sich in ihrem Potter-Outfit vor den Spiegel, zog ihr Oberteil ein Stückchen hoch und präsentierte dabei ihren nackten und äußerst beachtlichen, kugelrunden XXL-Bauch. Mit Kussmund und Daumen nach oben posierte sie für die Kamera.

Instagram / paola Paola Maria im Oktober 2020

Instagram / paola Paola Maria mit ihrem Sohn Leonardo

Instagram / paola YouTuberin Paola Maria mit ihrer kleinen Familie

