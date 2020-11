Lässt sich Herzogin Camilla (73) etwa von Herzogin Kate (38) inspirieren? Die Ehefrau von Prinz William (38) gilt auf der ganzen Welt als Stilikone: Egal, ob sie ein elegantes Abendkleid oder einen lässigen Freizeit-Look trägt – die dreifache Mutter setzt mit ihren Outfits Trends. Doch hat die 38-Jährige etwa auch einen Fan in den eigenen royalen Reihen? Camilla zeigte sich jetzt in einem Outdoor-Look – und dieser ähnelt einem Outfit, das Kate schon vor einiger Zeit getragen hatte!

Vor einigen Tagen besuchte die Frau von Prinz Charles (71) das nationale Arboretum – ein botanischer Garten – in der britischen Stadt Westonbirt, und dabei kleidete sie sich stilsicher und naturverbunden: Auf den Schnappschüssen trägt die 73-Jährige eine kakifarbene Outdoor-Jacke, eine farblich passende Hose und braune Stiefel.

Und dieses Outfit könnten die Royal-Fans so ähnlich schon einmal gesehen haben: Bei einem Spaziergang mit ihrem William in der Nähe der irischen Hauptstadt Dublin hatte Kate einen nahezu identischen Look getragen. Während das Paar im vergangenen März den Ausblick vom sogenannten Howth-Klippenweg genossen, kuschelte sich die 38-Jährige ebenfalls in eine kakifarbene Kombination, die sie mit kniehohen Stiefeln abgerundet hatte.

Anzeige

Getty Images Herzogin Camilla im Oktober 2020

Anzeige

Getty Images Herzogin Camilla im Oktober 2020

Anzeige

Getty Images Herzogin Kate im März 2020 in Dublin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de