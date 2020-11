Erwartet Herzogin Meghan (39) etwa schon ihr zweites Kind? Seit Monaten spekulieren die Royal-Fans immer mal wieder, ob die ehemalige Schauspielerin und Prinz Harry (36) nach Baby Archie (1) noch einen weiteren Spross bekommen. In britischen Wettbüros wird darauf sogar schon fleißig Geld gesetzt. Jetzt gibt es allerdings einen konkreten Hinweis, der für eine tatsächliche Schwangerschaft der Herzogin sprechen könnte: Meghan ließ ihren Gerichtstermin verschieben!

Bereits vor einigen Tagen wurde bekannt, dass der Medienprozess der 39-Jährigen gegen eine britische Zeitung nicht wie geplant schon im Januar stattfinden wird, sondern frühestens im Oktober 2021. Mit dieser Entscheidung hat der Richter einem Antrag von Meghans Anwälten stattgegeben. Als Begründung gab der Jurist lediglich "vertrauliche Gründe" an. Könnte Meghans Wunsch auf einen Aufschub vielleicht etwas mit einer möglichen Schwangerschaft zu tun haben? Immerhin bedeutet so ein Prozess eine Menge Stress, den die ehemalige Suits-Darstellerin ihrem ungeborenen Kind sicherlich nicht zumuten wollen würde. Außerdem müsste Meghan in diesem Fall nicht hochschwanger in den Zeugenstand treten und könnte somit auch den Fotografen besser entgehen.

Meghans Vater Thomas Markle (76) ist von der zusätzlichen Verzögerung alles andere als begeistert. Er sollte eigentlich vor Gericht aussagen und dafür aus Amerika nach London reisen. Wie The Sun berichtet, habe er Angst, dass er das Ende 2021 vielleicht nicht mehr kann. "Ich bin ein Realist. Ich könnte morgen sterben. Je eher der Prozess stattfindet, desto besser", erklärte er in einem schriftlichen Statement vor Gericht.

Herzogin Meghan und ihr Sohn Archie, September 2019

Prinz Harry und Herzogin Meghan, 2017

Thomas Markle im Januar 2020

