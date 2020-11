Erste Details zu Stefan Raabs (54) neuer TV-Show! Der Kultmoderator hat bereits vor einigen Jahren seine aktive Fernsehkarriere beendet. Hinter den Kulissen mischt der TV Total-Star aber nach wie vor kräftig mit. Zuletzt sorgte er zum Beispiel mit dem Free ESC oder der Show FameMaker für Aufsehen. Schon im November soll ein weiteres TV-Projekt des 54-Jährigen auf TVNow erscheinen. Jetzt steht fest: Stefans neue Show wird unter anderem von Schauspieler Ralf Möller (61) moderiert!

Wie Bild am Sonntag berichtet, wird die Show "Täglich frisch geröstet" heißen und ab dem 16. November bei TVNow ausgestrahlt. Im Free TV erscheint das neue Format demnach erst ab Februar. Zumindest die erste Folge wird Ralf moderieren, aber auch danach soll er immer wieder in der Sendung vorkommen – für den Kinostar eine echte Premiere. Im deutschen Fernsehen hat der 61-Jährige bisher noch nie moderiert. "Macht nichts, da improvisiere ich. Das ist ja der Spaß an der Sache!", erklärte er.

Von "Täglich frisch geröstet" sind offenbar bereits bis zu 100 Folgen geplant. In der Show sollen aktuelle Themen angesprochen und Gäste interviewt werden. Gleichzeitig soll es neben dem wechselnden Moderator aber auch immer einen so genannten Roaster geben, der den Moderator auf die Schippe nimmt. Für die Show wurden angeblich bereits Nazan Eckes (44), Evelyn Burdecki (32) und Mario Basler (51) verpflichtet.

Anzeige

Getty Images Ralf Möller beim Movie-Meets-Media-Event in Hamburg, 2018

Anzeige

Brainpool/ Willi Weber Stefan Raab

Anzeige

Getty Images Ralf Möller im Februar 2019 in Monaco

Anzeige

Was sagt ihr zu dem Konzept von "Täglich frisch geröstet"? Das klingt ziemlich lustig. Nicht mein Fall! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de