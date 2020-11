Endlich ist auch dieses Geheimnis gelüftet! Jason Derulo (31) hat sich in den vergangenen Monaten zu einem waschechten TikTok-Star gemausert. Innerhalb kürzester Zeit folgten ihm Millionen Fans auf der Videoplattform – und dort veröffentlicht er meist ziemlich waghalsige und coole Clips. Doch wie entstehen seine kreativen Beiträge im Netz? Im Promiflash-Interview verrät der Sänger jetzt all die Tricks, die hinter seinen TikTok-Videos stecken!

So viel sei vorweggenommen, um Magie handelt es sich hierbei nicht! "Ich habe ein kleines Team um mich herum, das mit mir arbeitet. Ich mag es aber auch, mich ab und zu mit anderen Künstlern zusammenzutun – einfach verschiedene Stile zusammenzubringen", erklärt der "Take You Dancing"-Interpret gegenüber Promiflash. Grenzen für seinen Content auf TikTok kenne Jason dabei nicht wirklich. Allerdings würde er nicht mehr so viele Burger essen, wie er es in der Vergangenheit ein Mal getan hatte.

Jason selbst lasse sich aus dem alltäglichen Leben für seine TikToks inspirieren oder hole sich Anreize für neue Ideen bei anderen Größen auf der Social-Media-Plattform. "Ich liebe es einfach, kreative Clips zu schauen, [...] oder wenn etwas Witziges im Leben passiert, das begeistert mich total", erzählt er im Interview.

Anzeige

Getty Images Jason Derulo im Oktober 2020

Anzeige

Getty Images Jason Derulo im Dezember 2019

Anzeige

Getty Images Jason Derulo, Sänger

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de