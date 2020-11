Zuletzt sah es zwischen Georgina Fleur (30) und Kubilay Özdemir nicht wirklich rosig aus. Nach der Ausstrahlung von Das Sommerhaus der Stars hatten sich die beiden getrennt und machten sich in aller Öffentlichkeit schwere Vorwürfe. Das It-Girl warf Kubi beispielsweise vor, er habe sie krankenhausreif geschlagen. Mittlerweile sind die einstige Kampf der Realitystars-Kandidatin und ihr Liebster wieder zusammen. Doch hat die Liebe der beiden wirklich eine Chance?

Zumindest Georginas ehemalige Sommerhaus-Konkurrentin Evanthia Benetatou (28) glaubt fest an die Beziehung zwischen der Ex-Dschungelcamperin und Kubi, wie sie auf dem offiziellen Instagram-Account zur Sendung verriet. "Ich glaube daran, ich glaube an die beiden, dass sie das schaffen können, natürlich", meinte die Ex-Der Bachelor-Finalistin zuversichtlich gegenüber Chris Töpperwien (46). Und auch Evas Verlobter Chris pflichtete ihr bei, dass es in jeder Beziehung Höhen und Tiefen geben würde.

Nach ihrem heftigen Rosenkrieg im Netz zeigten sich Kubilay und Georgina am vergangenen Sonntag wieder zusammen in der großen Sommerhaus-Wiedersehensshow. Dort erklärte die 30-Jährige das Liebes-Comeback so: "Uns hat nicht der Sommerhaus-Fluch, sondern der Sommerhaus-Segen getroffen. Wir sind wieder glücklich zusammen."

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou im Oktober 2020

Instagram / chris_b.___ Evanthia Benetatou und ihr Verlobter Chris

Privat Kubilay Özdemir und Georgina Fleur

