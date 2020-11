Annemarie Eilfeld (30) ist bitterenttäuscht von der Wiedersehensshow der diesjährigen Das Sommerhaus der Stars-Staffel! Am vergangenen Sonntagabend kam es bei RTL zur großen Aussprache zwischen den zehn Promipaaren. Bisher nicht gelöste Streitigkeiten und Auseinandersetzungen sollten dabei endlich geklärt und ad acta gelegt werden. Doch mit so manchen Aussagen der Kandidaten waren nicht nur die Zuschauer unzufrieden, auch für manche VIPs selbst war der Verlauf der Sendung ernüchternd. Annemarie machte ihrem Ärger diesbezüglich auf Social Media Luft!

Eigentlich hatte sich die DSDS-Bekanntheit auf das Wiedersehen gefreut, da sie der Ansicht war, dort endlich einmal abschließende Worte zu manchen Vorfällen im Haus loszuwerden. Doch es sollte laut ihrer Aussage ganz anders kommen: "Es wurden nur einzelne Kandidaten rausgepickt und denen wurden dann einfach meiner Meinung nach provokativ bestimmte Fragen, die nur in eine einzige Richtung zielen, gestellt und das fand ich dann schade", berichtete sie in ihrer Instagram-Story. Deswegen habe sie es auch nicht gewundert, dass manche ihrer Kollegen über die gesamte Dauer der Sendung kein einziges Wort gesagt hatten.

Doch nicht nur mit der Fragestellung, auch mit der Technik soll laut Annemarie absichtlich gepfuscht worden sein. "Ich war total enttäuscht, dass in Momenten, wo man wirklich mal was zu einem Thema sagen wollte oder der Fragestellung der Moderatorin widersprechen wollte, plötzlich die Mikros aus waren. Manchmal hat man auch die Monitore total leise eingestellt gehabt und hat überhaupt nicht verstanden, was der eine oder andere gerade erzählt hat", schilderte sie wütend. Das hätte man auch sehr gut bei ihrem Partner Tim Sandt gesehen. Der hätte sich nämlich während der dreistündigen Aufzeichnung sehr wohl zu Wort gemeldet, seltsamerweise hätte dann aber ausgerechnet in diesem Moment sein Mikrofon nicht funktioniert. "Komisch, dass bei so einer großen Produktion solche Fehler passieren", schloss Annemarie sarkastisch ab.

Alle Infos und Folgen von "Das Sommerhaus der Stars" findet ihr bei TVNOW.

Anzeige

RTL2 Annemarie Eilfeld bei "Kampf der Realitystars"

Anzeige

TVNOW Wiedersehensshow von "Das Sommerhaus der Stars"

Anzeige

Instagram / timsandt_official Tim Sandt und Annemarie Eilfeld, September 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de