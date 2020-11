Dieses Paar hatte seinen Ex-Mitbewohnern offenbar nichts mehr zu sagen! In der fünften Folge von Das Sommerhaus der Stars hatten Denise Kappès (30) und ihr Verlobter Henning Merten freiwillig die Unterkunft verlassen. Am vergangenen Sonntag wurde nun das große Wiedersehen nach dem Finale ausgestrahlt. Alle zehn Promipaare trafen nach einer konfliktreichen Zeit zwecks Aussprache erneut aufeinander. Nur Denise und Henning sagten kein Wort während der ganzen Sendung!

Während sich vor allem Georgina Fleur (30) und Kubilay Özdemir bei der Reunion oft zu Wort meldeten, saßen Denise und Henning still in der letzten Reihe. Auch als Kubi Denise direkt ansprach, blieb diese stumm. Die Kandidaten Martin (63) Bolzer und Michaela Scherer (54) mischten sich ebenfalls nicht ein, als Lisha und Lou, das Bachelor-Paar Andrej Mangold (33) und Jennifer Lange (27) mit deren Rivalen Evanthia Benetatou (28) und Chris Broy die Aussprache suchten. Wie Lou in seiner Instagram-Story kürzlich verraten hatte, dauerten die Dreharbeiten allerdings ungefähr drei Stunden, von denen letztendlich nur knapp eine Stunde ausgestrahlt wurde. Henning deutete allerdings kurz nach der Sendung bei Instagram an, dass der Ohne-Worte-Auftritt durchaus geplant war: "Denise und ich waren nur Pappmaché. Man hätte auch Pappaufsteller von uns aufstellen können", sagte er – und fügte hinzu: "Es war voll langweilig. Ich hab da hinten nichts gehört, nichts gesehen – und es war arschkalt."

Waren die beiden im Nachhinein sogar froh, das Haus vor den ganzen Dramen verlassen zu haben? Zumindest gab die Influencerin kurz nach ihrem Auszug zu, dass sie ihre Teilnahme an dem Format bereue. Sie habe es unterschätzt und das Gefühl gehabt, dass sie zu einem schlechten Menschen geworden wäre, wäre sie geblieben. "Es gab definitiv Sinnvolleres in meinem Leben", zog Denise im Nachhinein ihr Fazit.

TVNOW Wiedersehensshow von "Das Sommerhaus der Stars"

Instagram / denise_kappes Henning Merten und Denise Kappès, TV-Paar

TVNOW Denise Kappès im "Sommerhaus der Stars"

