Katie Price (42) befindet sich offenbar auf dem Weg der Besserung! Die britische Reality-TV-Persönlichkeit zog sich vor einigen Monaten fiese Verletzungen an den Füßen und Knöcheln zu. Während ihres aktuellen Urlaubs, den sie mit ihrem Liebsten Carl Woods auf den Malediven verbrachte, wurde die fünffache Mutter jedoch bereits von anderen Hotelgästen ohne Rollstuhl gesichtet. Doch damit nicht genug: Katie saß jetzt erstmals wieder auf einem Fahrrad – und das nach ganzen sechs Monaten!

"Dieser Tag war unglaublich!", freute sich Katie auf Instagram und berichtete den Fans von ihren Aktivitäten im Urlaub: "[Ich sitze] zum ersten Mal nach sechs Monaten auf einem Fahrrad und schaue mir mit Carl den Sonnenuntergang an." Von diesem sportlichen Fahrradausflug konnten Katie demnach nicht einmal ihre Verletzungen und ihre medizinischen Orthesen abhalten.

Zudem verliebte sich Katie offenbar ordentlich in den Inselstaat. Die 42-Jährige plant schon jetzt, für einen nächsten Urlaub an die Traumstrände zurückzukehren – dann mit der gesamten Familie: "So ein fantastischer Ort", schwärmte sie und betonte: "Ich kann es kaum erwarten, mit all meinen Kindern zurückzukommen. Es gibt so viele spaßige Dinge, die sie auf der Insel unternehmen können."

Katie Price und Carl Woods im Oktober 2020

Katie Price und Carl Woods

Katie Price im Oktober 2020

