Publikum-Liebling Diana Schneider alias Sam kehrt nach vier langen Jahren zu Köln 50667 zurück! Ihr damaliger Ausstieg war ein großer Schock für die Fans. Ebenfalls vier Jahre lang verkörperte sie die Rolle in der beliebten Soap. Nun haben die Zuschauer aber einen Grund zum Freuen: Wie jetzt bekannt wurde, wird Diana bereits am 9. November wieder in der beliebten TV-Serie zu sehen sein!

Im Interview mit der Bild-Zeitung erklärt die Schauspielerin, wie es zu ihrer Rückkehr gekommen ist: „Ich habe im Dezember auf der Weihnachtsfeier der Produktionsfirma gesungen und wurde dort gefragt, ob ich nicht zurückkommen möchte. Wir haben uns dann im Januar getroffen und alles besprochen.“ Diana betont, dass sie sich sehr darüber gefreut habe, wieder mit ihren alten Kollegen zusammen arbeiten zu können. Und obwohl so viel Zeit vergangen ist, fühle es sich an, als wäre sie nie weg gewesen.

In ihrer ersten Folge als Rückkehrerin trifft die Darstellerin gleich auf ihren Freund Andree Katic (36), der in der Serie die Rolle von Patrick spielt. Mit ihm versteht sich die 38-Jährige auch privat sehr gut: "Die alten Charaktere haben mir sehr gefehlt und natürlich Andree, mein bester Freund."

Diana Schneider bei der Platform Fashion 2017

Diana Schneider, Sam-Darstellerin bei "Köln 50667"

Diana Schneider mit Ex-"Köln 50667"-Kollege Andree Katić

