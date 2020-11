Vor wenigen Tagen schockte Sandra Janina ihre Fans mit einem krassen Statement: Ihr Love Island-Couple Henrik Stoltenberg ist Geschichte für sie und die Turteltauben gehen von nun an getrennte Wege. Gegenüber Promiflash betonte die Beauty bereits, dass der Casanova zu beschäftigt für ein weiteres Kennenlernen war. Und die Blondine deutet noch mehr an: Hat Henrik parallel noch mit etlichen anderen Girls geschrieben?

In einem Interview mit Bild packt die Studentin noch einige pikante Details über ihren Verflossenen aus. So habe er ihr einen Tag vor ihrem Romanzen-Aus noch eine Message geschrieben, die wohl nicht für Sandra war. "An dem Abend vorher hat er mir auch versehentlich eine Nachricht geschickt, die definitiv für eine andere gedacht war. Ich glaube, das hat er bis jetzt noch nicht gemerkt", erklärt sie in dem Gespräch nicht gerade überrascht.

Sonderlich viel haben die beiden in den vergangenen Wochen wohl nicht miteinander gesprochen. Gegenüber Promiflash verriet die ehemalige "Love Island"-Kandidatin, dass Henrik sich kaum bei ihr gemeldet und sie gar nichts weiter aus seinem Leben mitbekommen hat: "Einige Sachen habe ich über dritte erfahren oder Storys auf Instagram von anderen Leuten gesehen oder Fotos zugeschickt bekommen. Persönlich hat er mir nichts gesagt, weil er sich ja nur ein- bis zweimal die Woche bei mir meldete."

Instagram / sandra_janina_ Sandra Janina, TV-Bekanntheit

Instagram / henrik_stoltenberg Sandra Janina und Henrik Stoltenberg im Oktober 2020 in Köln

Instagram / sandra_janina_ Sandra Janina, "Love Island"-Kandidatin 2020

