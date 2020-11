Annemarie Eilfeld (30) packt aus! In der diesjährigen Staffel von Das Sommerhaus der Stars ging es bereits in der ersten Folge ziemlich rund. Kubilay Özdemir hatte mit einer Spuck-Attacke auf den einstigen Bachelor Andrej Mangold (33) für mächtig Ärger gesorgt. Daraufhin waren er und seine Partnerin Georgina Fleur (30) aus der Unterkunft in Bocholt ausgezogen. Den verbleibenden Kandidaten wurde vom Sender erklärt, warum das Paar gehen musste – doch diesen Grund stellt die Ex-DSDS-Teilnehmerin jetzt infrage.

In ihrer Instagram-Story machte Annemarie ihrem Ärger kurz nach der Sommerhaus-Reunion Luft – und richtetet kritische Worte an RTL. Der Sender soll den verbleibenden Paaren einen anderen Grund für Georginas und Kubis Auszug mitgeteilt haben als den beiden Ausgeschiedenen selbst. "Es kann nicht sein, dass die Produktion zu Georgina und Kubilay gesagt hat: 'Ihr könnt nicht zurück ins Haus gehen, ihr müsst das Haus verlassen, weil wir nicht mehr für eure Sicherheit garantieren können'", behauptete die Musikerin.

Es könne nicht angehen, dass Georgina und ihrem Partner suggeriert werde, dass die anderen Pärchen sie "rausgemobbt" hätten. Zumal die anderen Teilnehmer von RTL angeblich eine ganz andere Erklärung für den Rauswurf erhalten haben sollen: "Das Witzige ist, zu uns hat man im Haus gesagt: 'Anspucken ist in Deutschland eine Straftat und wir, die Produktion, können so etwas nicht akzeptieren und deswegen schmeißen wir Georgina und Kubilay mit sofortiger Wirkung aus der Sendung'", erklärte Annemarie weiter.

Alle Infos und Folgen von "Das Sommerhaus der Stars" findet ihr bei TVNOW.

Anzeige

Instagram / annemarie_eilfeld Annemarie Eilfeld im Oktober 2020

Anzeige

TVNOW Andrej Mangold und Kubilay Özdemir bei "Das Sommerhaus der Stars"

Anzeige

Instagram / annemarie_eilfeld Annemarie Eilfeld, "Kampf der Realitystars"-Kandidatin 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de